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        Şırnak'ta kar nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:05
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        Şırnak'ta kar nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Şırnak'ta 2 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 7 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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