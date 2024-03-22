Şırnak'ta kar nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 7 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta 2 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

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