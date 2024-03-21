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        Şırnak'ta yanan tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:31
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        Şırnak'ta yanan tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangında sürücü yaralandı.

        İlçe girişi TOKİ Konutları kavşağında, Mehmet Emin Sungur'un (53) kullandığı 33 E 4682 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tır, yoldan çıkarak durdu. Bu arada tırın yakıt deposu alev alarak bir anda patladı.

        Kazada yaralanan sürücü Sungur kendi çabasıyla tırdan çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan sürücü, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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