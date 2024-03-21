Şırnak'ta yanan tırın sürücüsü yaralandı

Tır, yoldan çıkarak durdu. Bu arada tırın yakıt deposu alev alarak bir anda patladı.

İlçe girişi TOKİ Konutları kavşağında, Mehmet Emin Sungur'un (53) kullandığı 33 E 4682 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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