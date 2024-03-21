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        Cizre'de Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği

        Cizre ilçesinde Down Sendrumlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 17:42
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        Cizre'de Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği
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        Cizre ilçesinde Down Sendrumlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cizre'de 72 özel gereksinimli öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Okulunda Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, kurum müdürleri, AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Ömer Yıldız, aileler ve vatandaşlar katıldı.

        Daha sonra çeşitli gösteriler sunuldu.

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