Şırnak'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

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