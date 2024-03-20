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        Şırnak'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar, Uludere ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:50
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        Şırnak'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar, Uludere ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ilçesinde de sağanak nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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