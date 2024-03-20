Sağanak sonucu kapanan Şırnak- Uludere kara yolu ulaşıma açıldı

Dün sağanak sonucu Şırnak-Uludere kara yolu Uludere 3 ve Uludere 5 köprüleri mevkisinde akarsuyun debisi yükselmiş, suyun aniden taşması sonucu 2 köprü arasında bazı araçlar mahsur kalmış, Uludere -Şırnak kara yolu ulaşıma kapanmıştı.

Dün sağanak sonucu kapanan Şırnak-Uludere kara yolunun ulaşıma açılması için Kaymakamlık, Belediye, Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

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