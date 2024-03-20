Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

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