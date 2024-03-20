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        Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:00
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        Şırnak'ta kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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