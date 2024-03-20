Şırnak'ta nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı

Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.