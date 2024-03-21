Şırnak'ta 5 köy yolu kardan kapandı (2)

Şırnak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde 21 Mart Perşembe günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik duyurusunda, "Beytüşşebap ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 21 Mart Perşembe günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.