Cizre'de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte etkili olan yağışlar, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, logarlar taştı. Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken sular nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.