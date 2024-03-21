Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de sağanak; Cadde ve sokaklar göle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kentte etkili olan yağışlar, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, logarlar taştı. Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken sular nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Cizre'de Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği
        Cizre'de Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği
        Şırnak'ta 5 köy yolu kardan kapandı (2)
        Şırnak'ta 5 köy yolu kardan kapandı (2)
        Şırnak'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara ve...
        Şırnak'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara ve...
        Şırnak'ta nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına...
        Şırnak'ta nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına...
        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sağanak ve sel uyarısı