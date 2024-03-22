Cizre'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)
VALİATAY VE KAYMAKAM DEMİR'DEN İNCELEMEŞırnak Valisi Cevdet Atay ile Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan Nur ve Cudi mahallelerinde incelemelerde bulundu.
VALİATAY VE KAYMAKAM DEMİR’DEN İNCELEME
Şırnak Valisi Cevdet Atay ile Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan Nur ve Cudi mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atay, temizleme çalışmalarının bir an önce yapılması için talimat verdi.
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