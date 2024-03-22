Şırnak'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

–Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.