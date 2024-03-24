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        Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunda çökme oluştu

        Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 23:59 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:59
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        Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunda çökme oluştu
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        Sağanak nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesinin Ortabağ köyü güzergahında iki tünel arasındaki yolda heyelan meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No'lu yolun 14 -15 kilometreleri arasında saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle heyelan meydana gelmiş, yolda çökmeler ve çatlaklar oluşmuştur. Yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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