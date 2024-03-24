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        Şırnak'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:56 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:02
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        Şırnak'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde ayılar, arı kovanlarına zarar verdi.

        İlçenin Andaç köyüne inen ayılar, Mesiha Ölmez'e ait arı kovanlarına saldırdı.

        Ayılar, parçaladıkları kovanların içindeki balı yedi, çok sayıda arı da telef oldu.

        Ölmez'in durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekipler köye gelerek inceleme yaptı.

        Ekipler, 40 kovanın zarar gördüğünü tespit etti.

        Oluşan zarar nedeniyle üreticiye destek verileceği belirtildi.​​​​​​​​​​​​​​

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        Galeri
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