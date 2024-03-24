Şırnak'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Ölmez'in durumu bildirmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden ekipler köye gelerek inceleme yaptı.

Ayılar, parçaladıkları kovanların içindeki balı yedi, çok sayıda arı da telef oldu.

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