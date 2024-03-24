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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 24.03.2024 - 13:16
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi görüntülendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçenin Uzungeçit beldesinde etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle beldede ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Beldede dün dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Beldede yaşayan ve cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden Mahir Yıldırım, AA muhabirine, çığın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

        Fırından ekmek aldıktan sonra eve giderken dağdan çığ düştüğünü fark ettiğini anlatan Yıldırım, o esnada cep telefonu ile görüntüyü kaydettiğini belirtti.

        Yıldırım, "Her yıl o bölgede çığ düşüyor. Çığ esnasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir şanstı." dedi.

        Çığın beldenin farklı bölgelerinde de sık sık meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, çığ nedeniyle yolların da ulaşıma kapandığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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