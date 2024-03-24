Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi görüntülendi

Çığın beldenin farklı bölgelerinde de sık sık meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, çığ nedeniyle yolların da ulaşıma kapandığını aktardı.

Yıldırım, "Her yıl o bölgede çığ düşüyor. Çığ esnasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir şanstı." dedi.

Fırından ekmek aldıktan sonra eve giderken dağdan çığ düştüğünü fark ettiğini anlatan Yıldırım, o esnada cep telefonu ile görüntüyü kaydettiğini belirtti.

Beldede yaşayan ve cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden Mahir Yıldırım, AA muhabirine, çığın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

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