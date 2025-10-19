Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Rams Global Cizre Belediyespor yeni sezona maddi sıkıntılarla giriyor

        EKREM PAYAN/ABİDİN YEL - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 25 Ekim'de başlayacak yeni sezona maddi sıkıntılarla giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:07
        Yeşil kırmızılı ekip, 2019 yılında yükseldiği ligde ilk 8 hedefiyle başarılı sezonlar çıkardı.

        Geçen yıl kulübün yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle 24 maçta 5 galibiyet, 19 mağlubiyet sonunda topladığı 17 puanla ligden düşmekten son iki haftada kurtulan takım, bu yıl da maddi sıkıntılarla uğraşıyor.

        Cizre Belediyespor, 20-22 Ekim tarihlerinde Kupa Voley maçlarında Halkbank ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile grup maçlarında yer alamayacağını federasyona bildirdi.

        Bu yıl transferde 2 İranlı, Kolombiyalı ve 11 Türk oyuncu ile sezona başlayacak takım, bir an önce gerekli desteğin sağlanarak lige sorunsuz girmek istiyor.

        Sezon hazırlıklarını, hazırlık maçı yapmadan geçiren takım, 25 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile ilk lig maçının hazırlıklarını Cizre 100. Yıl Stadı'nda sürdürüyor.

        - "Destek sağlanmazsa bu sporcular geri dönmeyecek"

        Takımın başantrenörü Burak Köse, AA muhabirine, güzel bir sezon olacağını ve yeni dönemin sorunsuz bir şekilde tüm voleybol camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Kadroyu geç kurduklarını ve bir aydır kendi tesislerinde sezona hazırlandıklarını belirten Köse, yoğun bir tempoda günde iki antrenman yaptıklarını söyledi.

        Takımı geç kurmalarına rağmen sporcuları sakatlık olmadan lig etabına hazırladıklarını dile getiren Köse, gelecek hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını, bu doğrultuda antrenmanları sürdürdüklerini ve maçtan galip çıkmak için çalışacaklarını belirtti.

        Tüm taraftarları tribünde destek vermeye davet eden Köse, kulübün içinde bulunduğu maddi durumun kendilerini de etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Her sene olduğu gibi bu yıl da ilk 8 hedeflemek isterdik ama işin içine maddi sıkıntılar girince bu da bizi oldukça zorluyor. Bu nedenle Türkiye Kupası maçlarına çıkamayacağız. Hazırlık maçı oynamamız gerekiyordu, onu yapamadık. Bunların hepsi maddi sıkıntılardan dolayı gerçekleşmedi. Takıma 2 gün izin vereceğim eğer destek sağlanmazsa bu sporcular geri dönmeyecek. Belki Cizre'de voleybol konusu artık konuşulmayacak. Bundan dolayı üzgünüz. Biz elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. İlgililerden, büyüklerimizden bu konuya destek çıkmasını istiyoruz."

        Takımın sadece ilçenin ve ilin değil bölgenin tek Efeler Lig takımı olduğuna işaret eden Köse; Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımları ağırladıklarını, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        ​​​​​​​

        - Antrenör Behmen Cıvıldak: "Bu yıl da arkamızda bir kulüp ve yönetim yok"

        Takımın altyapı antrenörü Behmen Cıvıldak da sponsorlar dışında takımın destek almadığını, kulübün takımı kendi kaderine bıraktığını savundu.

        Geçen sezon son 2 maçta ligde kaldıklarını ve geçen seneden kalan maddi imkansızlıkların devam ettiğini ileri süren Cıvıldak, şöyle konuştu:

        "Sadece resmi sponsor Dicle Elektrik, bir de belediye yıllık gelirden bize pay veriyor, bunun dışında herhangi bir desteğimiz yok. Geçen yıldan kalan borçlar var. Hiç kimsenin, bir sporcunun alın terinin kulüpte kalmasını istemeyiz. Bu yıl da arkamızda bir kulüp ve yönetim yok. İyi bir takımız ve burada var olduğumuzu göstermemiz açısından maddi olanakların da olması gerekiyor. Bu desteği bekliyoruz. Kupaya gidemedik, inşallah lige yetişiriz buna da yetişemezsek hükmen yenilmiş sayılıyoruz. Bir an önce ilgililerin, iş insanlarının, devlet büyüklerimizin takıma sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu takım kısa sürede eskisi gibi varlığını güçlü bir şekilde devam edecektir ve memleketimizi temsil etmeye devam edecektir."

        Takım kaptanı İbrahim Emet ise geç toplanmalarına rağmen iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

        Kupa maçlarına maddi olanaklardan dolayı gidemedikleri için üzgün olduklarını dile getiren Emet, "İnşallah lig sürecinde taraftarlarımızdan gerekli desteği arkamızda görüp ilk maçımızda Cizre'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Cizre Belediyespor ligde kendini kanıtlamış bir takım. Biz de bu doğrultuda geldik. Geçen yıl düşme korkusu yaşadı. İnşallah bu yıl bundan ders alarak iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

