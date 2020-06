Modacı Mehmet Sait Dalmış: "Laleto Tekstil Türk modasını zirveye taşıyacak"

Türk modasının eskisi kadar popüler olmadığı ve durgunluk dönemi geçirdiğini belirten modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin bu durumu tam tersine çevirmek için çalıştığını ifade etti.

Modacı Mehmet Sait Dalmış, Laleto Tekstilin Türk modasını zirveye taşıyacağını söyledi. Bu dönemde gerçekten çok farklı ve kaliteli işlere imza attıklarını kaydeden Dalmış, her şeyden önce, bu alandaki tecrübelerini ve eğitimlerini konuşturarak doğu ile batı kültürünü sentezleyen tasarımlara yer verdiklerini dile getirdi. Dalmış, "Laleto Tekstil bünyesinde görebileceğiniz bu tasarımların her birine hayran kalacaksınız. Laleto Tekstili tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Film ve dizilerdeki oyuncuların üzerlerinde bu markanın tasarımlarını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra, hayranı olduğunuz ünlülerin şov programlarında da Laleto Tekstil ürünleri giyilmekte! Her şeyden önce, Laleto Tekstilin tasarımları gerçekten büyük ilgi görüyor. Özel bir kitle oluşturan bu tasarımların bilhassa ünlü kişilerin beğenilerine hitap etmesi çok ciddi bir avantaj" dedi.

Mankenlerin de bu markayı tercih ettiğini vurgulayan ve bireysel kıyafet danışmanlığı da yapan Mehmet Sait Dalmış'ın bu konudaki çabası ve başarısı her kesimden insan tarafından takdir ediliyor. Laleto Tekstil bünyesinde hem özgün hem de minimalist tasarımların bulunabileceğini aktaran Dalmış, "Laleto Tekstil dünyaya açılmaya devam edecek gibi duruyor. Tasarım dünyasına adım attığı ilk günden bu yana büyük bir çabayla bugünlere geldiğini söyleyebiliriz. Tasarlamış olduğu kaliteli kıyafetler ile Türk modasının adını tüm dünyaya duyuracak gibi gözüküyor. Bu noktada, Laleto Tekstilin değerlerini de es geçmemek gerekir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan, müşterisinin bağlı olduğu kültüre uygun giyim parçalarını tasarlamaya çalışan Laleto Tekstil, başarısını tamamen bu anlayışa borçlu. Bu noktada, siz de istediğiniz takdirde Laleto Tekstil sayesinde dünya standartlarında giyinmenin keyfini yaşayabilirsiniz" diye konuştu.

