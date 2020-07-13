Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şınak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 6-12 Temmuz günleri arasında bir dizi operasyon yaptı. Operasyonlarda 83 kilogram 32 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza maddesi ile 19 kaçak cep telefonu, 38 cep telefonu aksesuarı ve 14 kutu ilaç ele geçirildi. 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-07-13 11:51:12
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