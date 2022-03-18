Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Şişecam Avrupa'daki ilk cam ambalaj tesisinin temelini attı

Şişecam’ın, Macaristan’ın Kaposvar şehrinde hayata geçireceği 255 milyon Euro’luk Greenfield cam ambalaj tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Fabrika, Şişecam’ın Avrupa’daki cam ambalaj alanındaki ilk üretim tesisi olacak. Törende konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman "Avrupa pazarı, küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluşturmakta ve sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izini genişletmesi adına önemli fırsatlar barındırmaktadır. Macaristan’daki olumlu deneyimlerimiz, Avrupa’da cam ambalaj üretim tesisi yatırımımızı planlarken, Macaristan’ı önceliklendirmemizde büyük rol oynadı” dedi

Şişecam Avrupa'daki ilk cam ambalaj tesisinin temelini attı
HABERTURK.COM

Şişecam, Macaristan’ın Kaposvar şehrinde, 255 milyon Euro’luk yeni yatırımla Avrupa’daki ilk cam ambalaj tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Kaposvar Milletvekili Attila Gelencsér, Kaposvar Belediye Başkanı Károly Szita, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici katıldı.


Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre temel atma töreninde konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam’ın yenilikçi ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluştururken, tüm ekosistemi için değer yaratarak büyüdüğünü belirtti. Sürdürülebilir büyüme stratejisine uyumlu bir şekilde gelişmeye devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Kırman; “Cam ambalaj alanında 4 ülkede toplam 10 üretim tesisi ve yıllık 2.6 milyon ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam, uluslararası satışlarının büyük bir bölümünü Avrupa pazarına yapmaktadır. Avrupa pazarı, küresel cam ambalaj pazarının dörtte birini oluştururken sektörün hızlı gelişimi ve şirketimizin mevcut üretim ayak izini genişletmesi adına da önemli fırsatlar barındırmaktadır. Cam ambalaj alanında, Şişecam’ı daha da güçlendirecek olan Macaristan yatırımımızla, Kapoşvar’a sürekli yatırım yaparak, hem bölgenin kalkınmasını hem de Avrupa cam ambalaj pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

'BÖLGENİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAK'

Macaristan’daki faaliyetlerinin 2013 yılında yapılan satın alımla başladığını, ülkedeki olumlu deneyimlerinin, Avrupa’da cam ambalaj üretim tesisi yatırımı planlarken, Macaristan’a öncelik verilmesinde büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kırman şöyle konuştu: “Uzun vadeli yatırımcı kimliğiyle tanınan Şişecam, paydaşlarını destekleyen bütünsel ve kapsayıcı kalkınma vizyonuyla, bölgenin gelişmesine çok önemli katkılar sunacaktır. Kaliteli ve katma değeri yüksek cam ambalaj ürünleriyle; birçok farklı sektöre girdi sağlayacaktır. Bulunduğumuz pazarlarda tüm ekosistemimiz için ekonomik değer yaratmak kadar önemsediğimiz bir diğer konu da, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, hammaddeden nihai ürüne kadarki süreçte, tüm değer zincirini kapsayan sürdürülebilirlik stratejisine uyumlu olmaktır. Macaristan’daki yeni yatırımımız da aynı yaklaşım ile planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Şişecam’ın geleceğe daha iyi bir dünya bırakmayı amaçlayan sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ve Avrupa Birliği yeşil mutabakat protokolüne uygun olarak; karbon ve su ayak izinin azaltılmasını sağlayan teknolojiler kullanmayı planladığımız tesisimizde, ayrıca enerji alanında geri dönüşüm ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin planlamalar da yapılmıştır.

2023 YILINDA DEVREYE GİRECEK

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Macaristan yatırımının, Şişecam’ın değer yaratan sürdürülebilir büyüme vizyonunun bir ürünü olduğunu, şirketin kalıcı yatırımlarla ekosistemini destekleyerek büyüdüğünü, riskleri doğru yöneterek ve iyi yatırım fırsatlarını değerlendirerek gelişmeye devam etiğini ifade etti. Görkem Elverici: “2023 yılında devreye girmesini, 2025 yılında tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediğimiz cam ambalaj tesisi yatırımımız tamamlandığında, yıllık 330 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak. 255 Milyon Euro yatırımla hayata geçecek olan tesisimiz kaliteli cam ambalaj ürünlerimizi Avrupa pazarı ile daha kolay buluşturmamıza imkân tanıyacak. Hem Macaristan’ın hem de geniş bir coğrafyada dış pazarın cam ambalaj taleplerine cevap verecek” dedi.

Şişecam’ın, bulunduğu coğrafyalarda yatırımcı kimliğiyle sunduğu ekonomik katkıların yanı sıra kalkınmaya ve istihdama yönelik katkılarıyla da tanınan önemli bir paydaş olduğunun altını çizen Görkem Elverici sözlerini şöyle sürdürdü:

“330 çalışanın üzerinde direkt istihdam yaratacağımız cam ambalaj alanındaki yeni tesisimizin devreye girmesiyle birlikte Şişecam’ın Macaristan’daki toplam istihdamı 650’ye, alt yapımcı firmalarla birlikte istihdamı desteklenen kişi sayısı ise 1000’e yakın olacaktır. Operasyonlarımızın bölgede yaratacağı ticaret hacmi, cam ambalaj değer zinciri boyunca birçok sektörün gelişmesine de olanak sağlayacaktır. Sadece yaratacağı ekonomik değerle değil, çevre dostu ve teknik özellikleriyle de fark yaratacak, cam ambalaj ergitme teknolojisinin en ileri uygulamalarını barındıracak olan tesisimizde, gerek sistem dizaynı gerekse ekipman seçimlerinde Şişecam’ın akıllı fabrika vizyonuna uygun en güncel teknolojileri kullanacağız, doğalgazla birlikte elektrikli ergitme teknolojisinden de yararlanacağız. Şişecam’ın üstün inovasyon kabiliyeti ile ortaya koyduğu bu teknoloji, sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile uyumlu faaliyetlerimize ve karbon ayak izi azaltım hedeflerimize de hizmet edecek” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi
İŞ-YAŞAM Çiğ sütte prim desteği arttı
Çocuk ve kırtasiye ürünlerine piyasa denetimi
İŞ-YAŞAM Çocuk ve kırtasiye ürünlerine piyasa denetimi
İşimiz "yaş"! Yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 24 arttı - Haberler
İŞ-YAŞAM İşimiz 'Yaş'
Kurulan şirket sayısı şubatta azaldı
İŞ-YAŞAM Kurulan şirket sayısı şubatta azaldı
KOBİ tanımı değişti, kapsam genişledi
İŞ-YAŞAM KOBİ tanımı değişti, kapsam genişledi
Yurt dışına çıkış harcı 150 lira oldu
İŞ-YAŞAM Yurt dışına çıkış harcına yüzde 200 zam
GÜN GELDİ! Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor
İŞ-YAŞAM 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor
Borsada FED mi savaş mı belirleyici?
İŞ-YAŞAM Savaştan ve enflasyondan kazananlar
Bakan Nebati: Ekonomi büyümeye devam edecek
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati: Ekonomi büyümeye devam edecek
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor - Güncel Haberler
İŞ-YAŞAM 1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.