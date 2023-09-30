Kangal köpeklerinin eğitilebilirliği 'yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi'nde dünyaca ünlü, sürü korumada başarısı ile bilinen Kangal köpekleri yapay zeka kullanılarak dünyada ilk defa davranışları izlenerek, ırkın eğitilebilirliği ortaya çıkarılacak. Proje hakkında bilgi veren SCÜ Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, "Şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın köpeğimizden verilerimizi aldık. Yapay zeka algoritmalarında bunları işliyoruz ve yavaş yavaş da sonuçlarımızı almaya başlıyoruz" dedi.

SİVASCumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi'nde dünyaca ünlü, sürü korumada başarısı ile bilinen Kangal köpekleri yapay zeka kullanılarak dünyada ilk defa davranışları izlenerek, ırkın eğitilebilirliği ortaya çıkarılacak. Proje hakkında bilgi veren SCÜ Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya, "Şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın köpeğimizden verilerimizi aldık. Yapay zeka algoritmalarında bunları işliyoruz ve yavaş yavaş da sonuçlarımızı almaya başlıyoruz" dedi.

SCÜ Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçkaya ve ekibi, dünyaca ünlü ve sürü korumada başarısı ile bilinen Kangal köpekleriyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilmek için bir modül geliştirdi. Ekip, yapay zeka ile dünyada ilk defa Kangal köpeği yavrularının da keşif davranışları incelenerek bilişsel gelişim özelikleri, eğitilebilirlik ve neofobiye yönelik davranışlar arasındaki ilişkiyi izlemeye aldı. Proje kapsamında Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya'nın köpekleri kullanıldı. 100 köpek tek tek bir odaya kapatılarak, kamera ile izlemeye alındı. Kangal köpeği yavrusunun davranış özellikleri incelenip yapay zeka kullanılarak ırkın eğitilebilirliği ortaya çıkarılacak.

`KANGAL KÖPEKLERİ BEKÇİ KÖPEĞİ OLARAK DA TERCİH EDİLİYOR´

Projeyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Koçkaya, "Bildiğiniz üzere Kangal çoban köpekleri, dünyanın sürü korumadaki en cesur köpekleri arasında gösterilmektedir ve sürü koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Kangal köpekleri, dünyanın birçok ülkesinde zaten sürü koruma köpeği olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında Kangal köpekleri, bekçi köpeği olarak da tercih edilmektedir. Ancak son zamanlarda ya da son yıllarda Kangal köpeğinin eğitilebilirliği üzerine bazı problemler ya da soru işaretleri vardır. Biz de bunun için aslında çok iyi bir çalışmayla yola çıktık. Biz ekibimizle birlikte geliştireceğimiz yapay zeka modülü sayesinde Kangal köpeğinin gelişim aşamasındaki keşif davranışlarını ve aynı zamanda cesaret davranışlarını inceleyerek Kangal çoban köpeklerinin hakkında veriler elde etmeye çalışıyoruz. Eğitilebilirliği açısından veriler elde etme çabasındayız. Şu ana kadar yaklaşık 100'e yakın köpeğimizden verilerimizi aldık. Yapay zeka algoritmalarında bunları işliyoruz ve yavaş yavaş da sonuçlarımızı almaya başlıyoruz" diye konuştu.

'ENTEGRE SİSTEMLERİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ´

Köpeklerin davranış verilerinin alınması için bir oda geliştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Koçkaya, "Bu odada görüntülerimizi alıyoruz. Algoritma sistemlerini de yapay zekada eğitiyoruz ve böylelikle de köpeklerimizin utangaçlık ve cesaret ekseni arasında davranışlarını yapay zeka işleyerek bize köpeklerimizin neofobi açısından keşif davranış açısından ve eğitilebilirlik gelişimi açısından bilgiler vermektedir. Ayrıca bu çalışmamızın ilerisinde de köpeklerde karakter analizini yapacak şekilde modülümüzde entegre sistemleri uygulamaya çalışıyoruz. İlerleyen aşamada bir köpeğin karakteri hakkında yapay zeka bize bilgi verecektir" diye konuştu.

'NEOFOBİ DAVRANIŞLARINDA CESARETLİ VE KORKUSUZ KÖPEKLER'

Kangalların eğitilebilir bir köpek olduklarını belirten Koçkaya, şöyle konuştu:

"Biz burada Kangal köpeklerinin diğer ırklara göre başarılı olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Şu ana kadarki elde ettiğimiz verildiler doğrultusunda eğitilebilirliği söz konusudur. Başarı konusunda da diğer köpek ırklarıyla kıyaslamaya geçeceğiz ve onun sonucunu o zaman söyleyebileceğiz ama şunu söyleyebiliriz. Keşif davranışlarında iyi, neofobi davranışlarında ise cesaretli ve korkusuz köpeklerdir."