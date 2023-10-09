Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Balık tutarken patlamamış top mermisi buldu, fünyeyle patlatıldı

        SİVAS'taKızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutarken patlamamış top mermisi buldu, fünyeyle patlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'taKızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe, oltasını attığı sırada top mermisini fark etti. İhbarla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı. Balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisi gördüğünü söyleyen Ahmet Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip, patlamasını istemedim. Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        "Bingazi'de silahlı çatışmalar yaşanıyor"
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        KKTC'de yakalanan müteahhitten akılalmaz savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Kamyonun arkasında gidiyordu! Aynı kaza: 4 ölü!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        Çebi'nin kararı bekleniyor
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu
        Sivas'ta Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu
        Suşehri'nde meydan projesi için çalışma başlatıldı
        Suşehri'nde meydan projesi için çalışma başlatıldı
        Zara'da öğrencilere yönelik "Uzat Bana Ellerini" adlı etkinlik düzenlendi
        Zara'da öğrencilere yönelik "Uzat Bana Ellerini" adlı etkinlik düzenlendi
        Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
        Sivas'ta Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak
        Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortay...
        Düğünde 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada cinayet zanlısının ifadesi ortay...
        Sivas'ta 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
        Sivas'ta 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı