Eşinin öldüğü kazada yaralanan kadın, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

SİVAS'ta,iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Ali Gülseven´in yaralanan eşi İsmihan Gülseven (72) de tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 6 Kasım'da, Kangal ilçesi Sivas-Malatya kara yolundaki Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği önünde meydana geldi. Erensoy Gülseven yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Çetin Dağlı yönetimindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali Gülseven yaşamını yitirdi, sürücüler ile İsmihan Gülseven ve Sıla Dağlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmihan Gülseven, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gülseven, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İsmihan Gülseven'in cenazesinin yarın Kangal ilçesi Sacayağı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.