Sivas Belediyesi ağaçlara zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Sivas Belediyesi, "budama" adı altında ağaçlara zarar verdiği öne sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yer alan ağaçlara büyük ölçüde zarar verildiği belirtildi.

Söz konusu duruma sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılarak gerekli idari işlemin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Hukuki süreç hassasiyetle takip edilecektir. Zarar verilen ağaçların yerine belediyemiz tarafından yenileri dikilecektir." ifadesine yer verildi.

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