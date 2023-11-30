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        Sivas Belediyesi ağaçlara zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulundu

        Sivas Belediyesi, "budama" adı altında ağaçlara zarar verdiği öne sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:57
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        Sivas Belediyesi ağaçlara zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulundu
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        Sivas Belediyesi, "budama" adı altında ağaçlara zarar verdiği öne sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yer alan ağaçlara büyük ölçüde zarar verildiği belirtildi.

        Söz konusu duruma sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılarak gerekli idari işlemin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Hukuki süreç hassasiyetle takip edilecektir. Zarar verilen ağaçların yerine belediyemiz tarafından yenileri dikilecektir." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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