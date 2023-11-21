Sivas'ta "Halka Açık Adliye" etkinliği yapıldı Sivas'ta, emekli, çiftçi, muhtar, esnaf, gazi, şehit yakını, ev hanımı ve öğrenci gibi farklı meslek gruplarından 40 vatandaş günlerini adliyede geçirerek adli süreçler hakkında bilgi sahibi oldu.

Sivas'ta, emekli, çiftçi, muhtar, esnaf, gazi, şehit yakını, ev hanımı ve öğrenci gibi farklı meslek gruplarından 40 vatandaş günlerini adliyede geçirerek adli süreçler hakkında bilgi sahibi oldu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında “Halka Açık Adliye” etkinliğinin sekizincisi Sivas Adliyesi'nde yapıldı.

Sivas Adliyesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte farklı mesleklere sahip 40 vatandaşa sulh ceza hakimliği, asliye ve ağır ceza mahkeme salonları, adli görüşme odaları ile ön bürolar gezdirilerek yargısal faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara ayrıca ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden bir mahkeme salonundan yargı çevresinde bulunan başka bir mahkeme salonuna bağlantı yapılarak tanıtımı yapıldı.

Programa Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Koçak, Ceza İşleri Daire Başkanı Betül Kalebaşı Olgaç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan, Sivas İdare Mahkemesi Başkanı Ali Ersan Tüzüner, Sivas Vergi Mahkemesi Başkanı Mustafa Şahinli, Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasemin Budakoğlu, Sivas hakim ve Cumhuriyet savcıları, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.