Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon formalarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 20:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon formalarını tanıttı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un 2024-2025 sezonunda giyeceği ve özel olarak tasarlanan 4 adet formanın kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile taraftarının beğenisine sunulduğu belirtildi.

        Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Sivas Kongresi için özel olarak tasarlanan kırmızı formanın sırt iç kısmında Sivas Kongresi'nin en önemli maddelerinden biri olan, 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" yazısı yer alırken sırt dış bölümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasına yer verildi. Efsane çubuklu forma ile gelecek sezon sahaya çıkacak Yiğidoların beyaz formasında ise ince kırmızı çizgilere yer verildi. Alternatif formada ise yeniden siyah renge dönülürken detaylarda gümüş renge yer verildi."

        Forma çekimlerinde takım kaptanı Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Emre Gökay, Dorde Nikolic ve Azizbek Turgunboev yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        'Süper' final!
        'Süper' final!

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır ya...
        Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır ya...
        Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Kamyonetle otomobil çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftarı "Anadolu derbisi"ne davet etti:
        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftarı "Anadolu derbisi"ne davet etti:
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
        Akıncılar'da iç hat dolmuş seferleri başlayacak
        Akıncılar'da iç hat dolmuş seferleri başlayacak