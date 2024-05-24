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        Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:39
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        Sivas'ta pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı.

        Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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