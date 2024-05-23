Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Uluslararası Film Festivali, 27 Mayıs'ta başlayacak

        Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Uluslararası Film Festivali, 27 Mayıs'ta başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas, 27-31 Mayıs'ta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivale ilişkin bilgi verdi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, 27-31 Mayıs arasında Sivas'ın ilk kez bir film festivaline ev sahipliği yapacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Festival ile şehirde kültür sanat rüzgarı eseceğini belirten Şimşek, "Festival, sinemaya ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek sinemaseverlerin Sivas'ı daha yakından tanımasına vesile olacaktır. İnşallah bu etkinlik sayesinde yapımcılar bundan sonra Sivas'a daha çok ilgi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Sivas Uluslararası Fiilm Festivali, 27 Mayıs Pazartesi günü kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Festivalde, farklı ülkelerden gönderilen 2 bin 328 filmden kurmaca ve belgesel kategorileri için ön jürilerin belirlediği 10 film finale kaldı. Bu filmlerin yönetmenleri veya temsilcileri Sivas'a gelecek, asıl jürilerin belirlediği filmlerin ödülleri kapanış programında sahibini bulacak.

        Festival jürileri kurmaca kategorisi için Kazak yönetmen Adilkhan Yerzhanov, Azerbaycanlı yönetmen Ilgar Najaf, yönetmen Mustafa Kara, oyuncu Selen Uçer, senarist Akın Aksu, belgesel kategorisi için yönetmen Emre Karapınar, yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, yönetmen Kerime Senyücel, yönetmen Kurtuluş Özgen ve Rumen yönetmen Marian Tutui'den oluşacak.

        Festival boyunca düzenlenecek söyleşilerde oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar sinemaseverlerle bir araya gelecek.

        Toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile festival düzenleme kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Başkonsolos Danuu, Akıncılar ilçesini ziyaret etti
        Başkonsolos Danuu, Akıncılar ilçesini ziyaret etti
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Prof. Dr. Eser: Selçuklu şaheserindeki motifin haç olarak algılandığını gör...
        Prof. Dr. Eser: Selçuklu şaheserindeki motifin haç olarak algılandığını gör...
        Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sivasspor yeni sezonun planlamasını yapıyor
        Sivasspor yeni sezonun planlamasını yapıyor