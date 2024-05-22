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        Sivasspor yeni sezonun planlamasını yapıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:05 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:05
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        Sivasspor yeni sezonun planlamasını yapıyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

        Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla bir sezonu tamamladıklarını belirtti.

        Yaklaşık 30 yıldır futbolun içerisinde yer aldığını dile getiren Uygun, "Bu kadar zor bir sürecin yaşandığı, düşmenin son haftaya kadar kaldığı çok nadir sezonlardan bir tanesini hep birlikte yaşıyoruz. Şampiyonluğu da son haftanın belirleyeceği bir lig yaşadık." dedi.

        Ligde çok şeyler gördüklerini ve duyduklarını aktaran Uygun, "Buna rağmen Sivasspor olarak gerek oynadığımız, gerek benim geldiğim süreçten itibaren kazandığımız puanlara baktığımızda futbolcu kardeşlerim gerçekten çok güzel bir başarı hikayesi yazdı. Hepsi teşekkürü ve tebriği hak etti. Bu ligin en az bütçeli ikinci takımıyız. Yaş ortalaması da Avrupa'nın üzerinde bir yaş ortalamasına sahip olduğumuz bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz gerek karakterini, gerek yeteneğini gerekse kazanma hırslarını ortaya koyarak bu kadar güzel puanlar aldılar." diye konuştu.

        - Sivasspor'un menfaatleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor"

        Uygun, yeni sezonla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Yeni sezonda tabii ki yeni bir planlama içerisindeyiz, yepyeni bir süreç bizi bekliyor. Bununla ilgili basın sözcümüz Gökhan Karagöl, transfer komitesi ve gözlemciler, Sivasspor'un menfaati doğrultusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar. İnşallah hayırlısıyla güzel bir kadro kurarak yeni sezonda Sivasspor hayal ettiği, hedeflediği yolda yürüyecek."

        Sivasspor'un ligin son haftasında Kayserispor ile karşılaşacağını ifade eden Uygun, "Kayserispor tabii bizim komşu ilimiz, onunla birçok kez maç yaptık. Onlar da kümede kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Biz de haftalar önce bunu başardık. Son maçımızda seyircimizi mutlu ederek sahadan ayrılıp lige veda etmek istiyoruz. Yeni sezona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Ali Şaşal ile anlaşma yapıldı"

        Uygun, yeni sezon hazırlıkları için 24 Haziran'da kulüp tesislerinde toplanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Kaleci Ali Şaşal Vural'ın takımda kalıp kalmayacağının sorulması üzerine Uygun, "Ali Şaşal Vural ile anlaşma yapıldı, takım içerisinde 4-5 futbolcuyla görüşmeler sürüyor. Takımda 9 kişinin de sözleşmesi devam ediyor. Bununla beraber anlaşılanlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Yeni sezon için forma çekimlerinin tamamlandığını aktaran Uygun, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Formayla ilgili reklam çekimlerimizi en güzel şekilde yaptık. Onlarla ilgili de önümüzdeki hafta süreci duyururuz. Gurbetten gelen bütün taraftarlarımızdan ricamız kombinelerini almaları, maça gelmeseler bile Sivaslı arkadaşlarına, kardeşlerine, üniversite öğrencilerimize, lise öğrencilerimize kombinelerini hediye etmelerini bekliyoruz. Yeni çıkan formalardan da alarak takımlarına destek olmalarını ve bugün dünyadaki 6,5 milyon Sivaslının gurur kaynağı olan Sivasspor'u, 'Sivaslıyım' deme şerefinin göstergesini hayata geçirmelerini onlardan bekliyoruz."

        - Antrenman

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğlenceli oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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