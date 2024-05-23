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        Başkonsolos Danuu, Akıncılar ilçesini ziyaret etti

        Moğolistan Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Sivas'ın Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:05
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        Başkonsolos Danuu, Akıncılar ilçesini ziyaret etti
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        Moğolistan Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Sivas'ın Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ile bir araya gelen Danuu, ilçede yapılması planlanan projeler ve ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

        Danuu, Akıncılar'ın güzel ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Sevinç'e ve ilçe halkına teşekkür etti.

        Sevinç ise ziyaretinden ve faydalı olacak ortak çalışmalara verdiği önemden dolayı Danuu'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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