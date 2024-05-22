Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Demirbaş kontrolündeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet ile T.D. idaresindeki 58 TD 685 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirbaş yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan motosiklet sürücüsü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

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