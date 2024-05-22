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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        SİVAS'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ferhat Demirbaş, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:05
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        SİVAS'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ferhat Demirbaş, ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Demirbaş kontrolündeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet ile T.D. idaresindeki 58 TD 685 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demirbaş yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan motosiklet sürücüsü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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