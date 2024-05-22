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        Suşehri'nde ekmek fırınları denetlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:53
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        Suşehri'nde ekmek fırınları denetlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde zabıta ekipleri ekmek fırınlarını denetledi.

        Suşehri Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla ekmek üreten fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldığı belirtildi.

        Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerin süreceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Denetimler kapsamında ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olarak üretilip üretilmediği, hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği, tüketici haklarına saygı gösterilip gösterilmediği titizlikle incelenmektedir. Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuata tam olarak uymayan işletmelere yönelik uyarılar yapılıyor ve eksikliklerin giderilmesi için bilgi veriliyor. İşletmelerden beklentimiz, en kısa sürede gerekli düzenlemeleri yapmaları ve mevzuata uygun hale gelmeleridir."

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