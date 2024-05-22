Sivas'ta şakayık çiçeği hasadı yapıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Gemerek ilçesi Tatlıcak mezrasında şakayık üretimi yapılan alanda incelemede bulundu.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği üreten çiftçilere teşekkür ederek, "İlimizde yeni bir üretim alanı açılmış olması bizleri mutlu ediyor. Umuyorum ki yakın zamanda farklı üreticilerimiz de şakayık çiçeği üretimine yönelecektir. Üretime katkı sağlayan tüm üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.