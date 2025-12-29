Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta trafik polisleri yaban hayvanlarını unutmadı

        Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri, ilçede etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Giriş: 29.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:16
        Zara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

        Polisler, kırsal alanda yaban hayvanlarının yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla doğaya yem takviyesinde bulundu.

        Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına şubat sonuna kadar belirli periyotlarda yem bırakma faaliyetini sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

