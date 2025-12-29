Sivas'ta trafik polisleri yaban hayvanlarını unutmadı

Zara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri, ilçede etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

