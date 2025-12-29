Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Hava koşullarının elverdiği ölçüde planlı ve koordineli şekilde devam eden çalışmalarda, 212 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

