        Sivas Haberleri

        Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:26 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:26
        Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde eski Sivas-Kayseri kara yolunun Yoğun Yokuş mevkisinde düzenlenen doğaya yem bırakma etkinliğine katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, kış mevsiminin yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Doğayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarımız, özellikle kış aylarında ciddi beslenme sıkıntıları yaşamaktadır. Bizler de devlet olarak bu zorlu süreçte onların yanında olmayı, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, benzer çalışmaların kış mevsimi boyunca Sivas'ın farklı bölgelerinde devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, doğada karşılaştıkları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri, imkanları ölçüsünde yem bırakma gibi duyarlı davranışlar sergilemeleri ve yetkililere destek olmalarıdır. Doğal dengeyi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

