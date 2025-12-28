Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 69 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 28.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 69 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Öte yandan il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yeriyle araç ulaşımı sağlanamıyor
        Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yeriyle araç ulaşımı sağlanamıyor
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
        Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Mehmet Altıparmak: "Sivasspor'u geldiği yere, Süper Lig'e çıkartmak istiyor...
        Mehmet Altıparmak: "Sivasspor'u geldiği yere, Süper Lig'e çıkartmak istiyor...
        Mustafa Gürsel: "Şapkamızı önümüze koyacağız"
        Mustafa Gürsel: "Şapkamızı önümüze koyacağız"
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 - Bandırmaspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 2 - Bandırmaspor: 0