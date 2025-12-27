Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 27.12.2025 - 17:26
        Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu
        Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

        Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yeterli kar yağışı almasının ardından kayak sezonunun başlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

