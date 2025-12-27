Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:35
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Kerem Kalkan

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter (Dk. 65 Avramovski), Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 90+4 Feyzi Yıldırım), Charisis, Cihat Çelik (Dk.90+4 Mehmet Albayrak), Ethemi (Dk.90+1 Kimpioka), Badji (Dk.65 Bekir Böke)

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk.76 Muhammed Gümüşkaya), Rahmetullah Berişbek, Hikmet Çiftçi, Bacuna (Dk.86 Enes Çinemre), Mücahit Albayrak, Topalli (Dk.63 Emirhan Acar), Kehinde (Dk.63 N'Dongala), Tanque (Dk.76 Samake)

        Goller: Dk. 71 Bekir Böke, Dk.78 Ethemi (Özbelsan Sivvasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+4 Kehinde (Bandırmaspor) Dk. 68 Emirhan Başyiğit, Dk.84 Kamil Fidan (Özbelsan Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

