Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 136 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
