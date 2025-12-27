Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 136 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:43
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı
        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

