Sivas'ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden sabah saatlerinde pazara geldiğini anlatan hayvan satıcısı Hasan Oğuz ise soğuk ve kar nedeniyle alıcı sayısının düştüğünü söyledi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinden pazara gelen Devrim Çetin, Şarkışla Hayvan Pazarı'nın Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burası hayvan sayısından çok alıcı potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye'nin her yerinden buraya alıcı geliyor ama kar yağışı pazarı olumsuz etkiledi." dedi.

