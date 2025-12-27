Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.

        Kar yağışı ve soğuk hava, ilçede cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarına gelen besicilere zor anlar yaşatıyor.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden pazara gelen üreticiler, hayvanlarını battaniyelere sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

        Termometrelerin sabah saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği ilçede, besiciler de pazarın içinde yaktıkları ateşle ısınıyor.

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinden pazara gelen Devrim Çetin, Şarkışla Hayvan Pazarı'nın Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burası hayvan sayısından çok alıcı potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye'nin her yerinden buraya alıcı geliyor ama kar yağışı pazarı olumsuz etkiledi." dedi.

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden sabah saatlerinde pazara geldiğini anlatan hayvan satıcısı Hasan Oğuz ise soğuk ve kar nedeniyle alıcı sayısının düştüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenl...
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenl...
        Sivas'ta kar yağışı
        Sivas'ta kar yağışı
        Sivas'ta beklenen kar yağdı, Tarihi Kent Meydanı beyaza büründü
        Sivas'ta beklenen kar yağdı, Tarihi Kent Meydanı beyaza büründü
        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
        STSO, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi Sivas Ticaret ve Sanayi...
        STSO, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi Sivas Ticaret ve Sanayi...
        Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır
        Sivasspor, Bandırmaspor maçına hazır