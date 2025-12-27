Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:46
        Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

        İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

        Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

