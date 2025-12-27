Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenledi

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Yüreklerde Akif" adlı konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:31
        Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenledi
        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Yüreklerde Akif" adlı konser düzenledi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi .

        Programda, Mehmet Akif Ersoy'un sanat anlayışı, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve hayatı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

        Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

