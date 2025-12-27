Sivas'ta Devlet THM Korosu ses sanatçıları "Yüreklerde Akif" konseri düzenledi

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un sanat anlayışı, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve hayatı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin sevilen türkülerini solo ve koro olarak seslendirdi .

