        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta din görevlilerine teşekkür belgesi verildi

        Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 297 kurban toplayarak il birincisi olan Ulaş Müftülüğü personeli teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:52
        Müftülük binasında düzenlenen programda, İl Müftüsü Hasan Limon, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan tarafından gönderilen teşekkür belgelerini Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, din görevlileri ve müftülük çalışanlarına takdim etti.

        İl Müftüsü Limon, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü hayırlı organizasyonun, mazlum ve muhtaç coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kurduğunu ifade etti.

        Limon, "Vekaletle kurban kesim organizasyonu ile başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin selamını ve iyiliğini ulaştırıyoruz. Ulaş'taki bağışçılarımıza ve emeği geçen gönüllü tüm din görevlilerimize bu sürece verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

        İçli ise desteklerinden dolayı Limon ve müftülük personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

