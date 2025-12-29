Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:40
        Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile aranan şahıslara” yönelik çalışma yaptı.

        İl merkezindeki bir ekmek fırınında ve Zara ilçesindeki bir kuaförde arama yapan ekipler, satışa hazır hale getirilmiş 12 ayrı parça halinde 459 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin, 28 adet sentetik hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 gram altın ve 25 bin 115 lira nakit para ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklanan şüphelilerden birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan, diğer bir şüphelinin ise "hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

