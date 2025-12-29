Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Yılmaz, arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Yılmaz, arazide ölü bulundu.

        Tekmen köyünde sabah saatlerinde Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Jandarma ekipleri, Yılmaz'ı köy yolunda arazide hareketsiz halde buldu.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Karacalar, köy okulunda öğrencilerle buluştu
        Ulaş Milli Eğitim Müdürü Karacalar, köy okulunda öğrencilerle buluştu
        Sivas'ta trafik polisleri yaban hayvanlarını unutmadı
        Sivas'ta trafik polisleri yaban hayvanlarını unutmadı
        Sivas'ta soğuk hava; Hafik Gölü kısmen buz tuttu
        Sivas'ta soğuk hava; Hafik Gölü kısmen buz tuttu
        Cumhuriyeti Kuran Şehirler Projesi Ankara'da taçlandı
        Cumhuriyeti Kuran Şehirler Projesi Ankara'da taçlandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor
        Sivas'ta yoğun kar nedeniyle 69 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor