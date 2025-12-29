Sivas'ta kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası arazide ölü bulundu

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.