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        Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:50
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        Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

        T.D. yönetimindeki 58 TD 685 plakalı otomobil ile F.D. idaresindeki 58 AEJ 504 plakalı motosiklet, Gültepe Mahallesi 4 Eylül Sanayi Sitesi Hafik Caddesi'nde çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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