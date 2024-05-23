Prof. Dr. Eser: Selçuklu şaheserindeki motifin haç olarak algılandığını görüyorum ancak bunun gerçekle ilgisi yok

SİVAS'ta Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaptırılan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nda 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan ve 9 yıl süren restorasyon çalışması sonrası gün yüzüne çıkarılan haça benzetilen motifle ilgili Prof. Dr. Erdal Eser, "Kimi zaman bu motifin haç motifi olarak anlatıldığını ve algılandığını görüyorum ancak bunun gerçekle ilgisi yoktur. Burada haç motifi olmaktan daha çok, Hz. Muhammed'i simgeleyen bir mimari öge olan minber ve dolayısıyla Hz Peygamber'in vurgulanması amaçlanmıştır. Her artı işaretini gördüğümüzde bunu haç olarak görüyoruz ama bu doğru değil" dedi

Sivas’ın Divriği ilçesinde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ile onun eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıllık restorasyonun ardından 6 Mayıs'ta açıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda, 1980’li yıllarda yapılan bakım-onarım çalışmalarında cami minberinin üzerinde tavanda yer alan haça benzeyen bir motifin üzerinin betonla sıvandığı ortaya çıktı. Lazer yöntemi kullanılan ve oldukça hassas bir çalışma yapılarak beton sıvadan arındırılan motif, 44 yıl aranın ardından yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından orijinal rengi belirlenen motif, boyanarak aslına uygun şekilde sergilenmeye başlandı. Üzerinin betonla sıvanarak kapatılması nedeniyle özellikle ilçede görenlerin haça benzettiği motif hakkında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser açıklamalarda bulundu.