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        Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:31
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        Sivas'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        A.Ğ. (26) yönetimindeki 79 T 0168 plakalı taksi, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, arızalanan 23 DD 822 plakalı aracının başında bekleyen Ö.D’ye (47) çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Ö.D’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü A.Ğ. ile aracındaki S.E. (35) Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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