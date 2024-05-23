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        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:17
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        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından eğlenceli oyun oynayan ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Bu arada, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile kentteki bir grup aşçı, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolculara Sivas'a özgü kalburabastı tatlısı ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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