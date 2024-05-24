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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:07
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        Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdmanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivassporlu futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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