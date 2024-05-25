Şule'nin ölümüne neden olan şoföre verilen para cezası kaldırıldı, 2,5 yıl hapse çarptırıldı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin TIR’a çarptığı, Şule Yıldırım Arslan'ın (29) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yerel mahkemenin TIR şoförü İlhami Şimşek’e 15 bin 200 lira para cezasıa çarptırdığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Şimşek, bu kez 2,5 yıl hapse çarptırıldı.

Kaza, 23 Ekim 2021 tarihinde saat 20.00'de D-200 kara yolu Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana geldi. Köydeki bir tarladan yüklenen pancarları Tokat'ın Turhal ilçesine götürmek için yola çıkan İlhami Şimşek yönetimindeki TIR, iddiaya göre D-200 kara yoluna kontrolsüz çıkış yaptı. Bu sırada Sivas'tan Tokat’a giden S.A yönetimindeki 34 ZN 3298 plakalı otomobil, TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.A ile eşi Şule Yıldırım Arslan yaralandı. Şule Yıldırım Arslan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. S.A ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

PARA CEZASI KALDIRILDI

Kaza sonrası yapılan incelemede, tespit tutanağına göre, TIR şoförü Şimşek'in 'Kavşaklarda geçiş hakkı' kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Şimşek hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davada İlhami Şimşek'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ceza ise daha sonra 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

Karar, ailenin avukatı Osman Arslan tarafından bir üst mahkeme olan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, verilen cezayı az bulup kararı bozdu. İlhami Şimşek'in yeniden yargılanmasına karar verildi. Yeniden hakim karşısına çıkan İlhami Şimşek'e verilen para cezası kaldırılarak 2,5 yıl hapse çarptırıldı. Ailenin avukatı Osman Arslan ise verilen cezayı az bularak sanığın daha yüksek hapis cezası alması adına dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.